Reunião desta semana pode selar retorno de Rodrigo Caetano ao Atlético

Após um fim de temporada decepcionante, com a perda de dois títulos importantes, o Atlético está próximo de um reforço estratégico nos bastidores. Rodrigo Caetano, atualmente na Seleção, negocia seu retorno ao clube, desta vez em um cargo de maior destaque.

Segundo apuração do Jogada10, Caetano deve assumir como CEO do Atlético, liderando as operações de futebol. Victor Bagy continuará como diretor de futebol, mas atuará em conjunto com Caetano, que terá papel central nas decisões. A formalização do acordo está prevista para os próximos dias.

Para voltar ao clube, Caetano fez uma exigência clara: ter autonomia. Durante sua passagem como diretor de futebol do Galo, ele enfrentou resistência e interferências de um dos empresários que integram o grupo “4Rs”, responsável pela gestão do Atlético. Agora, o dirigente busca a garantia de poder decisório ou, no mínimo, uma posição de maior influência nas decisões estratégicas.

Fontes próximas à diretoria indicam que essa demanda será atendida. Um empresário ligado ao clube afirmou ao Jogada10 que há um consenso interno sobre a necessidade de colocar à frente do futebol alguém com experiência e conhecimento técnico.

“Os empresários continuam com a força administrativa, mas com mais respeito à palavra de quem entende de futebol, como o Caetano,” revelou a fonte.

Planejamento para 2025

Caso o retorno se concretize, Rodrigo Caetano deve liderar o planejamento do Atlético para 2025, com foco em reforçar o elenco e corrigir os erros que comprometeram os resultados em 2024.

