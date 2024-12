Marcelo, enfim, rescinde contrato com o Fluminense

Exatos 30 dias depois de deixar o Fluminense, o lateral-esquerdo Marcelo não tem mais vínculo com o clube oficialmente. Afinal, nesta segunda-feira (2), o Boletim Informativo Diário (BID) da CBF constou a rescisão do lateral de 36 anos com o time que o revelou.

O fato do contrato de Marcelo com o Flu contar com pontos publicitários e porcentagens sobre venda de produtos relacionados ao jogador motivou a demora pela rescisão, segundo informou o “ge”. Dessa forma, Marcelo está livre para assinar com qualquer clube.

Ele deixou o Tricolor após brigar com o técnico Mano Menezes durante o jogo contra o Grêmio, no dia 1º de novembro. O comandante o convocou para promover sua entrada na reta final do prélio, terminado em 2 a 2, mas falou algo que desagradou ao camisa 12, que retrucou. A resposta de Marcelo fez o treinador imediatamente retirá-lo de seu lado, alterando a modificação que iria fazer no jogo e mandando o lateral de volta para o banco.

A situação pegou muito mal internamente, com o clube optando pela saída do jogador. Nos corredores, entendia-se que Marcelo não estava comprometido, mesmo com o Fluminense vivendo péssimo momento no Brasileirão. Atualmente, a equipe segue fora da zona de rebaixamento, mas ainda luta ferrenhamente contra a queda na reta final do torneio.

