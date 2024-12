Cristiano Ronaldo perdeu desafio milionário proposto por youtuber

O competitivo Cristiano Ronaldo aceitou um desafio proposto pelo youtuber norte-americano MrBeats. O produtor de conteúdo convidou o craque português a participar de uma dinâmica do futebol e enfrentar um fã chamado Khalid. O Robozão recebeu ambos no estádio Al Maktoum Stadium, casa do Al-Nassr, na Arábia Saudita.

O objetivo era acertar a bola em alvos no gol e quem acertasse primeiro era o vencedor. Assim, o fã venceu Cristiano Ronaldo no desafio, pois teve sucesso em três tentativas. Já o atacante internacional errou todas. Deste modo, Khalid recebeu como premiação um milhão de dólares (aproximadamente R$ 6 milhões na cotação atual).

Mesmo sendo reconhecido por ser um atleta extremamente competitivo, o astro português torceu para que o seu adversário lhe vencesse.

“Estou muito orgulhoso de você, meu amigo”, celebrou o craque após a derrota par Khalid.

MrBeats é um youtuber que ganhou popularidade por promover desafios com altas quantias em dinheiro. Não apenas Cristiano Ronaldo participou do vídeo como também outras personalidades ilustres do esporte. Alguns exemplos são o ex-jogador de futebol americano Tom Brady e o rebatedor de beisebol Bryce Harper. Assim como o Robozão, eles também perderam dinâmicas para os fãs que valiam um prêmio de 100 mil dólares (aproximadamente R$ 100 mil na cotação atual).

Em contrapartida, outras estrelas de modalidades esportivas, o velocista Noah Lyles e o jogador de golfe Bryson DeChambeau venceram os desafios. Os dois decidiram doar para a caridade a quantia que receberam.

Cristiano Ronaldo mais ativo nas redes sociais

Recentemente, Cristiano Ronaldo está com mais interações nas redes sociais. Na última semana, ele recebeu os parabéns do empresário Elon Musk, dono do X (o antigo do Twitter), após a sua atuação de destaque na Liga dos Campeões da Ásia. Posteriormente, CR7 agradeceu pelo reconhecimento.

