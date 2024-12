Presidente do Rayo Vallecano fala sobre James Rodríguez

Da mesma forma que ocorreu na passagem recente pelo São Paulo, James Rodríguez aparenta não demonstrar o suficiente para ganhar sequência no Rayo Vallecano.

Nesse sentido, o tema voltou a esquentar diante de declaração recente dada pelo diretor esportivo do clube de Vallecas, David Cobeño. Em suma, o dirigente aponta que a importância de James precisa ser equiparada a outra figura do setor criativo do elenco, o espanhol Raúl de Tomás.

Agora, foi a vez do mandatário do Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, vir publicamente par dar sua opinião sobre o caso. E, ao falar com o microfone da DAZN, Presa adotou postura que suporta as decisões do técnico Iñigo Pérez.

“A equipe está montada. Íñigo optou por outros jogadores. Felizmente, no Rayo Vallecano, há muita concorrência. Esperamos que, quando ele (James Rodríguez) entrar (em campo), se tiver de começar jogando, nos dê o que já nos deu. É um privilégio e estamos muito felizes por tê-lo. É um luxo ter esses jogadores.”

Apesar das poucas aparições no âmbito de clubes, a amostra na seleção colombiana rendeu um feito considerável para James Rodríguez. Isso porque, no fim do último mês de novembro, a Fifa divulgou os nomes de atletas indicados ao prêmio The Best em distintas categorias. E, no que se refere a seleção da temporada, o nome do colombiano de 33 anos aparece entre os 22 concorrentes.

Ambiente de pressão

Além do reconhecimento da Fifa, a situação do Rayo na atual temporada de LALIGA também gera pressão por mais espaço para James, nome de investimento considerado alto no aspecto salarial. A saber, após 14 jogos disputados, o clube da cidade de Madri está em 13° lugar, com 16 pontos, somente três acima da zona de rebaixamento.

