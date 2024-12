Torcedor tem decisão incomum ao tentar distrair adversário na Premier League

Uma situação incomum roubou a cena em rodada da Premier League, no último sábado (30). Isso porque um torcedor do Wolverhampton tirou a roupa com o objetivo de deixar desatento o atacante Justin Kluivert, do Bournemouth, antes de cobrança de pênalti. Naquele momento, era o terceiro pênalti a favor dos visitantes no jogo e o holandês já havia convertido as duas penalidades anteriores.

O episódio ocorreu aos 29 minutos do segundo tempo da partida pela Premier League. Na oportunidade, o atacante brasileiro Evanílson, do Bournemouth, sofreu a terceira falta dentro da área do Wolves, a segunda cometida pelo goleiro José Sá. O outro erro foi do meio-campista Toti Gomes. As diversas câmeras no estádio Molineaux Stadium flagraram o momento que o torcedor abaixou as calças e levantou o casaco, depois do árbitro liberar a cobrança do pênalti.

A tentativa, porém, foi um fracasso, já que Kluivert não se distraiu e marcou o terceiro gol do Bournemouth na partida. O acontecimento viralizou nas redes sociais e admiradores da Premier League se divertiram com a tática do torcedor do Wolves para tentar tirar a atenção do atacante adversário. Um dos usuários que postou o lance optou por uma legenda descontraída, pois segundo ele “tempos desesperados pedem medidas desesperadas”.

Situação das equipes na Premier League

O Bournemouth venceu o duelo por 4 a 2 e se encontra na 13º colocação, com 18 pontos, depois de 13 jogos. Em contrapartida, o Wolverhampton está em 18º lugar, a primeira equipe dentro da zona de rebaixamento com apenas nove pontos. Caso vença na próxima rodada o Everton em duelo, fora de casa, tem chances de ficar em situação mais tranquila. Até porque trata-se de um confronto direto, além de precisar torcer por tropeços do Crystal Palace e Leicester.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.