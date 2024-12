Ronaldo confirma presença em despedida de Adriano Imperador

Ronaldo Fenômeno confirmou presença no jogo de despedida de Adriano Imperador no dia 15 de dezembro, no Maracanã, que terá reunirá estrelas históricas de Flamengo e Inter de Milão. Os dois jogaram juntos pela Seleção Brasileira em 18 oportunidades, sendo quatro delas na Copa do Mundo de 2006.

“Vai ser uma honra participar da despedida do Adriano. Para o futebol, ele foi um grande jogador. Para mim, um amigo com o coração gigante. Aliás, para muitos. E, para todos, um apaixonado pelo nosso esporte. Didico sempre deixou tudo em campo, tanto na seleção brasileira quanto nos clubes que defendeu. Vai ser muito especial estar com ele no Maraca celebrando essa sua linda história no mundo da bola”, disse Ronaldo.

Outros nomes internacionais também já estão confirmados na partida, como é o caso de Burdisso, David Pizarro e Gamarra. Os três atuaram com o Imperador no clube italiano. Porém, o lendário zagueiro paraguaio também dividiu o vestiário com Adriano no Flamengo. Além dos gringos, a Inter deve contar com o reforço de brasileiros que vestiram a camisa do clube. É o caso de Maicon e Maxwell, ambos ex-laterais.

Ao mesmo tempo que terá ‘reforços’ de outros períodos do clube, Adriano Imperador contará com antigos companheiros. Nomes como Petkovic, Ronaldo Angelim, Julio Cesar, Sávio, Athirson, Léo Moura e Beto estão confirmados. Além disso, Toró, Zé Roberto, Reinaldo, Emerson Sheik, Denílson e Vagner Love também integram a lista.

Os ingressos para o jogo já estão disponíveis a partir de R$ 75 (R$ 37,50 meia), nos setores Norte e Sul.

Adriano Imperador é ídolo dos dois times

Adriano Imperador surgiu no Flamengo e atuou na base rubro-negra entre 1990 e 1999. Depois, no profissional em duas passagens: em 2000 e 2009. Ao todo, foram 94 partidas e 46 gols no profissional do clube Rubro-Negro. Além disso, conquistou o bicampeonato carioca, Copa dos Campeões e Campeonato Brasileiro.

Entre 2001 e 2009, Adriano, afinal, defendeu a Inter de Milão. Por lá, fez 177 jogos, marcou 74 gols e conquistou sete títulos: quatro campeonatos italianos, duas Copas da Itália e uma Supercopa da Itália. Além disso, ainda ganhou o apelido de Imperador, que virou seu “sobrenome”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.