Mallorca x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Espanhol 2024/25. Nesta terça-feira (3), Mallorca e Barcelona se enfrentam às 15h (de Brasília), em partida antecipada da 19ª rodada da competição. As equipes se enfrentam no estádio Son Moix, o Iberostar, e o time catalão tenta se recuperar na La Liga para seguir na liderança isolada. O jogo foi antecipado, uma vez que, em janeiro, o Barcelona estará concentrado na disputa da Supercopa da Espanha.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Mallorca

O Mallorca vive um bom momento na La Liga e vem de duas vitórias consecutivas. Assim, a equipe está na 6ª posição, com 24 pontos, na briga por uma vaga nas próximas competições europeias.

O único desfalque confirmado fica por conta de Toni Lato, lesionado. No entanto, Ivan Cuellar e Asano são tratados como dúvidas. A boa notícia é que Dani Rodríguez, um dos destaques do time, está confirmado para o duelo desta terça-feira.

Como chega o Barcelona

Por outro lado, o Barcelona vive um momento irregular no Campeonato Espanhol, apesar de ser líder com 35 pontos. Isto porque o time catalão caiu de rendimento nas últimas rodadas e viu a vantagem na liderança diminuir de nove para apenas um ponto em relação ao vice-líder Real Madrid.

Além disso, o Barça segue com uma série de desfalques no elenco. Christensen, Marc Bernal, Ronald Araújo, Alex Balde e Ansu Fati, machucados, estão fora do jogo. Contudo, a grande notícia é que o jovem Lamine Yamal retorna ao time após um mês afastado por lesão.

Mallorca x Barcelona

19ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25

Data e horário: terça-feira, 03/12/2024, às 15h (de Brasília).

Local: Son Moix, o Iberostar, em Mallorca (ESP).

Mallorca: Greif; Mateu Morey, Valjent, Antonio Raillo, Johan Mojica; Manu Morlanes, Costa; Ruben Navarro, Dani Rodriguez, Sergi Darder; Larin. Técnico: Oliver Glasner.

Barcelona: Inaki Peña; Kounde, Pau Cubarsí, Iñigo Martínez, Gerard Martin; Marc Casadò, Pedri; Lamine Yamal (Fermín), Dani Olmo, Raphinha; Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz (ESP).

Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming).