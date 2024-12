Milan x Sassuolo: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Copa Itália 2024/25. Nesta terça-feira (3), Milan e Sassuolo se enfrentam às 17h (de Brasília), em partida válida pelas oitavas de final da competição mata-mata. O duelo, que será disputado em jogo único, acontece no San Siro, em Milão.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na Disney+ (streaming).

Como chega o Milan

O Milan não fez um bom início de temporada, mas vive um processo de crescimento sob o comando do técnico Paulo Fonseca. Dessa maneira, a equipe não perde há seis partidas somando todas as competições. Porém, o clube de Milão continua na 7ª posição do Italiano, fora da zona de classificação para as próximas competições europeias.

Na Champions, os Rossoneri também conseguiram se recuperar e subiram para o 16º lugar da fase de liga, na zona de classificação para os playoffs do mata-mata, com direito a uma vitória sobre o Real Madrid, no Santiago Bernabéu.

Mas, para o jogo desta terça-feira, Paulo Fonseca terá os desfalques de Jovic, Bennacer e Florenzi, todos lesionados.

Como chega a Sassuolo

Por outro lado, o Sassuolo, que atualmente disputa a Série B do Campeonato Italiano, vive um bom momento na temporada. Isto porque o time atravessa uma sequência de 12 jogos de invencibilidade (10 vitórias e dois empates) e lidera a segunda divisão italiana. Assim, a equipe quer aproveitar a boa fase para tentar surpreender o Milan, fora de casa.

No entanto, o técnico Fabio Grosso terá dois desfalques confirmados para o jogo desta terça-feira: Josh Doig e Andrea Ghion.

Milan x Sassuolo

Oitavas de final da Copa Itália 2024/25

Data e horário: terça-feira, 03/12/2024, às 17h (de Brasília).

Local: San Siro, em Milão (ITA).

Milan: Sportiello; Calabria, Tomori, Pavlovic e Terracciano; Musah, Fofana, Loftus-Cheek; Chukwueze, Abraham e Okafor. Técnico: Paulo Fonseca.

Sassuolo: Moldovan; Toljan, Muharemovic, Odenthal e Pieragnolo; Thorstvedt, Boloca e Obiang; Berardi, Pierini e Lauriente. Técnico: Fabio Grosso.

Árbitro: Davide Massa (ITA).

Onde assistir: Disney+ (streaming).