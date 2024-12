Português: Porto vence Casa Pia e se aproxima da liderança

O Porto está vivo na briga pela liderança do Campeonato Português 2024/25. No Estádio do Dragão, a equipe venceu o Casa Pia por 2 a 0, nesta terça-feira (2), com gols de Fábio Vieira e Samu Aghehowa, ambos no segundo tempo, e se aproximou da ponta da tabela. Além disso, o Porto contou com o tropeço do Sporting nesta 12ª rodada e diminuiu a vantagem do Leão.

Assim, o Porto chegou aos 30 pontos, e agora está com três a menos que o líder Sporting. Por outro lado, o Casa Pia viu a sequência de três jogos de invencibilidade na liga portuguesa chegar ao fim com a derrota fora de casa. Dessa forma, a equipe segue com 13 pontos, na 10 posição.

O Porto volta a campo no próximo sábado (7), às 17h30 (de Brasília), fora de casa, em partida válida pela 13ª rodada da liga portuguesa. Por fim, o Casa Pia recebe o Aves no domingo (8), às 15h (de Brasília).

LEIA MAIS: Salah na mira do PSG: atacante pode deixar o Liverpool de graça

Jogos da 12ª rodada do Campeonato Português 2024/25

Sexta-feira (29/11)

Farense 1×0 Estrela Amadora

Sábado (30/11)

Rio Ave 3×2 Moreirense

Nacional 0x0 Boavista

Sporting 0x1 Santa Clara

Domingo (1/12)

Estoril 2×1 Famalicão

Arouca 0x2 Benfica

Aves 0x1 Braga

Segunda-feira (2/12)

Vitória de Guimarães 4×0 Gil Vicente

Porto 2×0 Casa Pia