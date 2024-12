Augusto Melo consegue liminar, e votação do impeachment é suspensa no Corinthians

O presidente Augusto Melo continuará no comando do Corinthians. Nesta segunda-feira (02), ele garantiu uma importante vitória ao obter uma liminar da Justiça, que bloqueou a votação do processo de impeachment. A decisão saiu por volta das 19h (horário de Brasília).

A desembargadora Clara Maria Araújo Xavier concedeu a liminar com base no relatório da Comissão de Ética e Disciplina do Corinthians. Esse documento apontou a necessidade de suspender a votação, recomendação que foi seguida pela magistrada.

LEIA MAIS: Policiais e torcedores estão na sede do Corinthians para acompanhar votação de impeachment

Além disso, a desembargadora estabeleceu uma multa de R$ 100 mil para quem descumprir a ordem. Ela também deixou claro que a votação só poderá ocorrer após o encerramento do inquérito policial que investiga possíveis irregularidades no contrato de patrocínio com a VaideBet.

Logo após receber a liminar, Augusto Melo foi até o ginásio do clube junto com aliados da diretoria. No local, ele entregou a documentação diretamente ao presidente do Conselho, Romeu Tuma Jr. Em seguida, anunciou a decisão de cancelar a votação, lendo a sentença para todos os presentes.

Enquanto isso, torcedores organizados lotaram o Parque São Jorge em apoio a Augusto. Na semana passada, jogadores também demonstraram solidariedade ao dirigente ao publicar mensagens nas redes sociais, o que reforçou o clima de união.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.