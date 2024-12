Marinakis e mais interessados: Vasco abre conversas para definir futuro da SAF

O torcedor vascaíno renova as esperanças no futuro do Vasco. Afinal, o grego Evangelos Marinakis revelou, em entrevista à imprensa internacional, o desejo de adquirir a SAF do Cruz-Maltino.

O contato inicial do dirigente aconteceu por meio de intermediários. No entanto, do lado do clube, as negociações não avançaram, e a diretoria recebeu com surpresa a declaração de Marinakis nesta segunda-feira (2) sobre o interesse na SAF do Vasco. O filho de Evangelos, Miltiadis Marinakis, esteve no Rio de Janeiro e, em seguida, em São Paulo no mês passado, mas a diretoria garante que ele não se reuniu com representantes do clube.

Enquanto isso, o Vasco mantém conversas com outros interessados: um árabe, um italiano e um grupo norte-americano. Esses potenciais investidores possuem representantes no Brasil e avançaram mais nas tratativas do que o grego. Todos assinaram acordos de confidencialidade e demonstraram interesse em analisar a complexa situação jurídica envolvendo a SAF.

Vasco destaca prioridades no futebol para o próximo gestor da SAF

O principal ponto de debate é o processo da Leadenhall, fundo inglês que move uma ação judicial contra a 777 Partners nos Estados Unidos. A empresa conseguiu uma liminar para impedir a dissipação de ativos da 777. A A-CAP, que agora controla as empresas de Josh Wander e Steven Pasko, incluindo os clubes de futebol, pode bloquear qualquer negociação com futuros administradores.

Apesar disso, a diretoria do Vasco não acredita que essa ação judicial inviabilize a venda futura da SAF. O clube já preparou documentos e definiu critérios para o novo administrador. Entre as prioridades estão o pagamento de dívidas, investimentos em estrutura e tecnologia, melhorias no centro de treinamento e no setor de scout, além de um projeto esportivo competitivo que brigue por títulos nacionais e internacionais.

