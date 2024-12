Atacante do Palmeiras que sofreu lesão de Ronaldo Fenômeno tem data para retornar

O atacante Bruno Rodrigues, reforço que custou quase R$ 25 milhões aos cofres do Palmeiras no começo de 2024, estará à disposição da comissão técnica de Abel Ferreira para a disputa do Campeonato Paulista de 2025. Ele se reapresentará com o restante do elenco para a pré-temporada.

Contudo, em razão do período extenso de inatividade, o jogador de 27 anos se submeterá a um cronograma específico e individualizado para uma melhor readaptação aos campos.

Assim que chegou do Cruzeiro em janeiro deste ano, Bruno Rodrigues atuou por 60 minutos contra a Inter de Limeira, pelo Paulistão. Mas se lesionou e precisou passar por uma artroscopia no joelho direito.

Em maio, já recuperado, sofreu ruptura do tendão patelar do outro joelho em jogo-treino frente ao São Caetano, na Academia de Futebol. Esta última lesão, aliás, se assemelha a de Ronaldo Fenômeno, em 1999, quando o craque defendia a Inter de Milão.

O novo procedimento cirúrgico ocorreu em 25 de maio e, lá pra cá, passou a se dedicar à mais uma recuperação dolorosa. O atacante soma apenas 105 minutos com a camisa palestrina na temporada, sem registrar gols ou assistências.

Palmeiras se prepara para jogo-chave contra ex-time de Bruno

Vice-líder do Brasileirão, o Palmeiras tem 70 pontos e está a três de distância do Botafogo. Na manhã desta segunda-feira (2), o elenco alviverde treinou na manhã desta segunda-feira (2), na Academia de Futebol, e seguiu a preparação ao duelo contra o Cruzeiro, na quarta-feira (4), às 21h30, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Verdão está invicto há sete jogos contra a Raposa Cruzeiro, somando cinco vitórias e dois empates – o último triunfo foi pelo primeiro turno deste Brasileirão, por 2 a 0 (gols de Flaco López e Gabriel Menino), no Allianz Parque.

Esta, portanto, é a maior série invicta contra o rival na história, ao lado das sequências registradas entre 1969 e 1974, entre 1975 e 1988 e entre 2000 e 2002. Portanto, o Verdão pode estabelecer a maior série isolada sem derrotas sobre os mineiros.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.