Web Vôlei ganha prêmio de ‘Melhor Site de Esportes’ de 2024

O Web Vôlei conquistou, nesta segunda-feira (2/12), o prêmio de “Melhor Site de Esportes” no Brasil Publisher Awards 2024. O evento para anúncio dos vencedores de cada categoria aconteceu no Hard Rock Cafe, em Curitiba. Na quarta-feira da semana passada, o Web Vôlei foi anunciado como um dos três finalistas em sua categoria, ao lado Jumper Brasil, especializado na cobertura de basquete, e o FogãoNET, site segmentado sobre o Botafogo.

O Brasil Publisher Awards (BPA) é uma premiação dedicada a reconhecer e celebrar os melhores sites e portais digitais do Brasil. São diversas áreas, como entretenimento, games, economia/finanças, saúde/bem-estar, tecnologia, automotivo, receitas/cozinha, entre outros. Um júri formado por profissionais do mercado avaliou os sites escolhidos. Analisou diversos quesitos, como qualidade do conteúdo, impacto positivo no segmento e contribuição para a sociedade.

“Admito que um filme passou pela minha cabeça ao saber que o Web Vôlei foi escolhido o melhor site de esportes no Brasil Publisher Awards. Lembro que ao me formar em jornalismo, na PUC Campinas, em 2000, já realizava o sonho de trabalhar na redação de um jornal impresso, o saudoso LANCE!. Esporte e jornal em papel formavam a dupla que sempre idealizei para a minha carreira”,disse Daniel Bortoletto, fundador e editor-chefe.

Web Vôlei e a evolução do jornalismo

Bortoletto lembra que a comunicação evoluiu rapidamente.Dessa forma, hoje tem até dificuldade para explicar para os mais novos como cobriu as Olimpíada de Pequim sem celular durante um mês na China.

“Estamos falamos de 2008, outro dia atrás. Assim, nesta evolução de 15, 20 anos pra cá a nossa profissão virou de cabeça pra baixo. O jornalista que sujava as mãos para ler seu conteúdo, virou digital. Agora ele é ainda empreendedor, especialista em SEO, copywriter, produtor de conteúdo, social media, estudioso em algoritmos e por aí vai… O Web Vôlei é um dos frutos destas mudanças, assim como os amigos do Jumper Brasil e do FogãoNET, com quem tivemos a honra de dividir o status de finalistas da categoria” disse Daniel Bortoletto, que concluiu:

“Este prêmio significa demais para o Web Vôlei. Afinal, são apenas seis anos de vida. Parabéns, Associação Nacional dos Publishers do Brasil, pela iniciativa. Enfim, obrigado ao júri pela escolha e que todos os projetos participantes sigam em frente nesta dura jornada de informar com responsabilidade”.