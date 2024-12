Entregar? Flamengo pode emplacar sua melhor sequência no Brasileirão 2024

Depois da vitória sobre o Inter, o Flamengo agora tem pela frente o Criciúma, nesta quarta-feira, às 20h, no Heriberto Hulse. Contudo, muitos torcedores estão pedindo para que o time perca para prejudicar o Fluminense, que luta contra o rebaixamento. Porém, o Rubro-Negro tem a chance de emplacar a sua melhor sequência no Campeonato Brasileiro de 2024 caso vença o Tigre fora de casa.

Com Filipe Luís sólido no comando, o Flamengo tem uma sequência de sete jogos sem perder, com quatro vitórias e três empates. O time já repete a melhor sequência que aconteceu no início da competição ainda com o técnico Tite. A equipe emplacou cinco vitórias e dois empates, entre a 5ª e 11ª rodadas.

Ainda mais na temporada e com título

Ampliando ainda mais o leque, o Rubro-Negro conseguiu incríveis 20 jogos sem perder no início da temporada. Foram 14 vitórias e apenas seis empates. O embalo aconteceu entre o Campeonato Carioca, onde o clube conquistou a taça, no início do Brasileirão e também jogos da Libertadores.

Com Filipe Luís, o Flamengo está há 10 jogos sem conhecer uma derrota. A única no comando do treinador foi no clássico com o Fluminense, no Maracanã. Fora isso, Filipinho conquistou a taça da Copa do Brasil, a sua primeira em comando por um clube profissional.

Filipe só pensa na vitória

Depois da vitória sobre o Inter, o técnico Filipe Luís comentou sobre a expectativa para próxima rodada, já que o clube não almeja mais o título. O treinador, pode-se se dizer assim, que jogou um banho de água fria. Ele ressaltou que a equipe vai brigar por vitória contra o Criciúma.

“(O torcedor) pode esperar o que os nossos jogadores fazem no campo. Que a gente possa ir para Criciúma com os jogadores que estão muito bem, trabalhando, estão com confiança, querem jogar, continuar melhorando, querem competir entre eles… Vamos para fazer um jogo do mesmo nível e tentar vencer. Essa camisa exige vencer, vencer, vencer, então não tenho nada a prometer, senão trabalho e preparar bem o jogo”, avisou.

Flamengo pode pensar na grana

A posição em que o Flamengo fechar o ano também pode interessar. O clube pode arrecadar uma bolada caso fique na terceira posição. A cada ano, parte das receitas dos direitos de transmissão é repartida entre os clubes de acordo com a posição final na tabela. Este bolo destinado à “premiação” representa 30% do valor pago pela Globo pelos direitos na TV aberta e na TV fechada.

Os valores foram definidos na assinatura dos contratos, em 2019, mas sofrem reajustes anuais de acordo com a média dos índices de inflação IGPM e IPCA (Fator de Correção Monetária). Por isso, os prêmios aumentam a cada ano. O campeão recebe sempre a maior parte (10%), o vice ganha um pouco menos (9,5%) e assim por diante. Os quatro rebaixados não recebem nada.

