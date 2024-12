Santos retoma interesse e abre conversas por Renato Gaúcho

Sem uma resposta de Luís Castro, o Santos já começa a olhar para um plano B para o cargo de treinador. A diretoria do Peixe deu um prazo limite para o português responder, que se encerra nesta terça-feira (3/12) e o tom, que antes era otimista, agora corre o pessimismo. Assim, o clube voltou a reacender um interesse antigo e monitora a situação do técnico Renato Gaúcho.

A indefinição de Castro, fez com que a diretoria reabrisse conversas com os representantes de Renato Gaúcho. O nome do treinador do Grêmio é visto com bons olhos por vários setores do clube, conhece bem o futebol brasileiro e tem um estilo de jogo que pode agradar a torcida.

A diretoria do Santos, por sua vez, não realizou nenhuma proposta. O Peixe ainda se alinha nos bastidores para fazer uma oferta. Além disso, o treinador ainda está empregado ao Grêmio e, mesmo sem a confirmação que vai permanecer em Porto Alegre, o Alvinegro Praiano vem adotando cautela.

Outros nomes também estão sendo analisados, mas dependem exclusivamente do desfecho da negociação com Luís Castro. As opções seriam Gustavo Quinteros, atualmente no Vélez e do português Sérgio Conceição, cujo último clube foi o Porto.

Luís Castro está em Lisboa, desde que foi demitido do Al-Nassr, da Arábia Saudita e estuda com calma o próximo passo da carreira. Recentemente, ele esteve em Dubai para ouvir outras propostas. Apesar de não ter pressa em definir seu futuro, ele terá que tomar uma decisão rápida, caso queira realmente comandar o Peixe em 2025.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.