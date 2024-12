Zagueiro Morato celebra invencibilidade e bom desempenho no Nottingham Forest

A Premier League, frequentemente dominada pelo Big Six, surpreende nesta temporada com novas equipes disputando as primeiras posições. Assim, na 13ª rodada, o Nottingham Forest se destaca, ocupando o 6º lugar com 22 pontos, após vencer o Ipswich por 1 a 0. Portanto, a equipe tem mostrado um bom desempenho, quebrando a hegemonia das tradicionais potências do futebol inglês.

Parte desse sucesso vem da forte presença brasileira no elenco, que inclui nomes como Carlos Miguel, Murillo, Danilo e Morato. O zagueiro ex-São Paulo, contratado por 17 milhões de euros junto ao Benfica, é um dos responsáveis pela sólida defesa do Forest, que tem apenas 13 gols sofridos. Com Morato em campo, o time ainda não sofreu gols, um feito impressionante que contribuiu para o bom momento da equipe.

“Estou muito feliz, tem sido um início muito positivo para mim por aqui. Nossa equipe tem uma maneira bem característica de jogar e não é segredo que a força defensiva é o maior trunfo dessa nossa boa campanha”, disse Morato.

A equipe busca seguir com os bons números durante o desenrolar do campeonato mais valioso do mundo. O próximo confronto será um grande teste, já que a equipe de Morato enfrentará o Manchester City, atual tetracampeão nacional.

“É preciso ter uma disciplina tática e uma sintonia muito grandes para pressionar com intensidade, retomar a bola e contra-atacar em transições rápidas como fazemos. Essa boa campanha não é por acaso, mas ainda temos dois terços do campeonato pela frente. Agora o grande desafio é mantermos esse desempenho para chegarmos nas competições europeias”, opinou o brasileiro.

Manchester City x Nottingham Forest

O confronto contra o time de Guardiola esta previsto para esta quarta-feira (4), às 16h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, pela 14ª rodada do Campeonato Inglês. Caso vença fora de casa, o Forest ultrapassará os “Azuis Celestes”, que estão na quinta colocação, com 22 pontos.

