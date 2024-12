Internacional deve antecipar saída de atacante Lucas Alario

Mesmo após a confirmação da saída da briga pelo título do Campeonato Brasileiro, o Internacional ainda tem objetivos no torneio. Simultaneamente, a diretoria e a comissão técnica já começam a traçar o planejamento para a próxima temporada. Assim, um jogador que tem grandes chances de deixar o Colorado é o centroavante Lucas Alario.

O argentino, de 32 anos, não vem sendo uma peça frequentemente utilizada pelo técnico Roger Machado desde a sua chegada. Por sinal, Alario não entra em campo pelo Inter há quase dois meses e não é titular há quase três. O contrato do atacante com o Internacional expira no fim do próximo ano. Portanto, como ele não vem atuando com regularidade e, por ter altos vencimentos, a diretoria do clube gaúcho estuda rescindir o vínculo antes do prazo inicialmente estipulado.

Desde a sua chegada, ele atuou em 36 partidas pelo Internacional, com cinco gols marcados, mas sem assistências. No início da temporada, o Colorado não mediu esforços para contratá-lo. Na oportunidade, pagou 500 mil euros (aproximadamente R$ 2,6 milhões na cotação do período) ao Eintracht Frankfurt, da Alemanha.

Internacional segue focado na Série A

Houve rumores de que a equipe gaúcha abandonaria a disputa do Campeonato Brasileiro. No caso, depois da confirmação que não seria mais possível conquistar o troféu. Entretanto, jogadores e o comandante Roger Machado deixaram claro que o Inter ainda vai brigar pelo vice-campeonato do torneio.

Ainda mais que terão confrontos diretos em seus dois últimos compromissos da temporada. Seu próximo adversário é o Botafogo, atual líder do torneio, e encerra a sua participação em duelo com o Fortaleza. Mesmo com este novo desafio, o Colorado não depende apenas de si. Afinal, o vice-líder Palmeiras tem 70 pontos, cinco a mais que os gaúchos. Ou seja, o Internacional precisa vencer seus dois jogos recentes, além de torcer por dois tropeços do Alviverde, que ainda tem condições de conquistar o título.

Deste modo, o Inter mede os seus esforços para conseguir uma reação no embate com o Glorioso, já na próxima quarta-feira (04/12), às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio. A propósito, o presidente do clube, Alessandro Barcellos, assegurou em entrevista ao “Charla Podcast”, que Roger Machado vai usar força máxima. Por sinal, a expectativa é de que haja um estádio lotado, já que representa a despedida em casa na temporada.

