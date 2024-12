Fluminense busca primeira vitória sem Ganso no Brasileirão

O Fluminense terá de lidar com um desfalque importante no duelo contra o Cuiabá, nesta quinta-feira (5), no Maracanã. Isso porque o meia Paulo Henrique Ganso, suspenso por cartão vermelho contra o Athletico, não poderá atuar contra o Dourado, em jogo válido pela 37ª rodada do Brasileirão.

E o Flu ainda não sabe o que é vencer na competição sem seu camisa 10 em campo. Com Ganso atuando, foram 32 jogos, com dez vitórias, nove empates e 13 derrotas ao todo. Isso gera, assim, uma média de 40,6% de aproveitamento quando o craque atua no torneio.

Já sem Ganso, o aproveitamento sofre um grande baque. Afinal, nas quatro partidas em que o Fluminense jogou sem que o camisa 10 estivesse em campo, foram três derrotas e somente um empate. O rendimento, em porcentagem, fica em 8,3%.

A partida contra o Cuiabá, marcada para esta quinta, pode servir para salvar o Flu (16º, com 40 pontos) da queda. Para que isto ocorra, a equipe precisa vencer e torcer para que Criciúma (17º, com 38) e Red Bull Bragantino (18º, com 38) no máximo empatem seus jogos. O Tigre enfrenta o Flamengo, na quarta (4), no Heriberto Hülse, enquanto o Massa Bruta visita o Athletico, na quinta, em partida paralela à do Fluzão contra o Dourado.

