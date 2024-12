Com Milito e Guardiola, veja os 10 técnicos em pior fase no futebol mundial

Gabriel Milito e Pep Guardiola estão entre os dez técnicos em pior fase no futebol mundial, de acordo com o levantamento do “Somos Fanáticos”. Foram consideradas as campanhas de todos os times da primeira divisão das dez principais ligas nacionais europeias e mais os campeonatos de elite do Brasil e da Argentina. Assim, foram identificados os treinadores que atravessam os maiores períodos sem vitória nesta temporada.

Técnico do Atlético Mineiro, Gabriel Milito vive a pior fase do futebol mundial, com o maior período de jogos sem vitórias na temporada. São 11 partidas sem vencer, o que inclui as duas derrotas na final da Copa do Brasil para o Flamengo e também o revés na decisão da Libertadores contra o Botafogo. Além disso, a sequência negativa no Campeonato Brasileiro, que empurrou o time para a 13ª colocação.

LEIA MAIS: Ancelotti, do Real Madrid, define Botafogo como ‘extraordinário’ na final da Libertadores

Por outro lado, Pep Guardiola, do Manchester City, vive a pior sequência da sua carreira. São sete partidas sem vencer entre todas as competições: Campeonato Inglês, Champions League e a Copa da Liga. Assim, foram seis derrotas e um empate.

Dessa forma, a lista contra com outros nomes do futebol europeu e também do futebol brasileiro. Confira, portanto, quem são os dez treinadores há mais tempo sem vencer no futebol mundial nesta temporada:

1 – Gabriel Milito (Atlético-MG): 11 partidas

2 – Antoine Kombouaré (Nantes): 10 partidas

3 – Frantisek Straka (Ceské Budejovice): 9 partidas

4 – Unai Emery (Aston Villa): 8 partidas

5 – Cesc Fábregas (Como): 8 partidas

6 – Bernardo Franco (Cuiabá): 8 partidas

7 – Pep Guardiola (Manchester City): 7 partidas

8 – Vincent Euvrard (FCV Dender EH): 7 partidas

9 – Cláudio Tencati (Criciúma): 7 partidas

10 – Cristian Gastón (Deportivo Riesta): 7 partidas

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.