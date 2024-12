Spindel revela que Flamengo já está de olho no mercado para 2025

Apenas cumprindo tabela neste fim de temporada, o Flamengo já está se planejando para o ano que vem. De acordo com o diretor de futebol do clube, Bruno Spindel, a diretoria está atenta no mercado para repor as saídas que vão acontecer, como o caso de Gabigol. O atacante fará sua despedida no próximo domingo (8), contra o Vitória, no Maracanã.

Assim, de acordo com o dirigente, a última janela de transferências já antecipou o planejamento do Rubro-Negro para a próxima temporada. No entanto, revelou que tem uma série de nomes em todas as posições à disposição do clube e da comissão técnica.

“O Flamengo não comenta nomes, mas tem uma série de nomes de todas as posições que o scout sempre coloca à disposição do clube e da comissão técnica. Mas, de novo, o clube, na janela de julho, já antecipou bastante do planejamento do ano que vem. Depois que acabar o campeonato e com o novo presidente, o planejamento estará à disposição e com certeza o Flamengo terá um elenco forte para brigar por todas as competições”, disse.

As eleições no Flamengo acontecem no próximo dia 9, na Gávea. Dessa forma, o clube aguarda a definição do novo presidente para realizar as movimentações necessárias para a próxima temporada.

