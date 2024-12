Manchester City x Nottingham: Onde assistir, escalações e arbitragem

Há sete jogos que o Manchester City não sabe o que é vencer: são seis derrotas e um empate. Deste total, cinco derrotas seguidas na Premier League, o que fez o time cair da ponta para o quinto lugar, com 23 pontos, 11 atrás do Liverpool. Nesta quarta-feira, 3/12, o time do técnico Pep Guardiola (que jamais ficou tanto tempo sem vencer como treinador) recebe o Nottingham Forest. O jogo será às 16h30 (de Brasília) no Etihad Stadium, pela 1ª rodada da Premier League.

Não será tarde para fazer mais fácil para o City. O Nottingham faz a sua melhor campanha desde que voltou à elite, há três temporadas, e ocupa o 6º lugar, com 22 pontos. O time cresceu de produção com a injeção financeira do seu proprietário, o grego Evangelos Marinakis, que tem patrimônio de US$ 22 bilhões e tem interesse em se tornar dono da SAF do Vasco. Um triunfo colocará o Nottingham na zona da Champions

Onde assistir

Os canais ESPN4 e Disney+ transmitem a partir das 16h30 (de Brasília)

Como chega o Manchester City

O goleiro Ederson, que ficou no banco na derrota por 2 a 0 para o Liverpool na rodada passada do Inglês, volta ao time titular e é uma das novidades de Guardiola. O mesmo acontecerá com Grealish, Doku, De Bruyne e Savinho. Todos começaram no banco diante dos Reds, deverão iniciar diante do Nottingham e devem reformular o ataque dos Citizens, que precisam buscar a recuperação.

Como chega o Nottingham Forest

O técnico Nuno Espírito Santo teve uma ótima notícia. Gibbs-White, que era dúvida, se recuperou da lesão que teve na rodada passada (vitória sobre o Ipswich) e está confirmado entre os titulares. Já Elanga, que ainda não está 100%, segue no banco, com Jota seguindo no meio de campo. Assim, o único mistério está na lateral esquerda: Neco Williams e Alex Moreno brigam pela posição. A aposta maior é o goleador Chris Wood. O neo-zelandês tem 9 gols e está atrás apenas de Haaland (12) e Salah (11).

MANCHESTER CITY X NOTTINGHAM FOREST

14ª Rodada do Campeonato Inglês

Data e horário: 4/12/2024, às 16h30 (de Brasília)

Local: Etihad Stadium, Manchester (ING)

MANCHESTER CITY: Ederson; Lewis, Ruben Dias, Akanji e Gvardiol; Bernardo Silva e De Bruyne; Savinho, Grealish e Doku; Haaland. Técnico: Pep Guardiola

NOTTINGHAM FOREST: Sels; Aina, Milenkovic, Murillo e Neco Williams (Alex Moreno); Yates e Dominguez; Jota Silva, Gibbs-White e Hudson-Odoi; Wood. Técnico: Nino Espírito Santo

Arbitro: Michael Oliver

Auxiliares: Stuart Burt e Scott Ledger

VAR: Peter Bankes

