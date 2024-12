Almada deixa futuro em aberto no Botafogo: ‘Quero jogar na Europa’

Campeão do mundo e atual da Libertadores, Thiago Almada deixou dúvidas sobre seu futuro no Botafogo. Em entrevista ao vivo no programa “Pelota Dividida”, do “Blender/Olé”, o meia-atacante ressaltou o sonho de jogar na Europa e afirmou que não sabe se fica no Glorioso para 2025.

“Sabemos que vamos jogar o [Super] Mundial, mas não sei se vou continuar no ano que vem. Tenho muita vontade de jogar na Europa. Quando vim para o Botafogo, ficou acordado uma quantidade de tempo para depois ir para a Europa. Por agora há o Lyon, conversei com o dono do clube, que é o mesmo do Botafogo”, disse Almada, sem querer entrar em detalhes.

O jogador, aliás, revelou que recusou uma proposta da Arábia antes de aceitar a proposta do Botafogo, numa reunião com John Textor nas Bahamas.

“Antes de tomar a decisão de vir para o Botafogo, tive uma proposta da Arábia que tranquilamente poderia ter tomado a decisão de viver tranquilo o resto da minha vida, mas decidi vir para o Botafogo porque queria ganhar títulos. Estou muito feliz, agora tem o Brasileirão para somar outro título na minha carreira”, frisou.

No entanto, Thiago Almada ainda tem que finalizar a temporada. Na quarta-feira, o Glorioso encara o Internacional, no Beira-Rio, e pode consagrar o título do Brasileirão. Por fim, o Botafogo também vai jogar a Copa Intercontinental, e pode enfrentar o Real Madrid na final, dia 18, em Lusail.

