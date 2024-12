Fiorentina x Empoli: onde assistir e escalações

Em partida única, Fiorentina e Empoli se enfrentam nesta quarta-feira, (4), às 17h (de Brasília), no Stadio Artemio Franchi, em Florença, pelas oitavas da Copa da Itália 2024/25. Assim, a Viola chega para o confronto depois do susto na última rodada da Liga, quando Edoardo Bove teve um mal súbito e caiu em campo.

A Federação Italiana optou por adiar a partida contra a Inter de Milão. Dessa forma, o jogador já fala normalmente com familiares e enfermeiros do Hospital Universitário Careggi, em Florença. Ele, inclusive, recebeu as visitas de companheiros de clube e do técnico Raffaele Palladino.

Onde assistir

A partida desta quarta-feira (4) terá a transmissão da CazéTV

Como chega a Fiorentina

Em boa fase na temporada, a equipe ocupa o 4º lugar do Campeonato Italiano, com 28 pontos (8 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota). Nesse sentido, o elenco que apenas dez gols sofridos na Liga, tenta avançar também na Copa. Entre os destaques até estão De Gea, Moise Kean e Dodô, que podem desequilibrar para os donos da casa. Assim, o principal desfalque é Edoardo Bove.

Como chega o Empoli

Do outro lado, os visitantes estão no meio da classificação, em 10º, com 16 pontos (3 vitórias, 7 empates e 4 derrotas). Na Copa da Itália, o Empoli eliminou o Catanzaro, em casa, por 4 a 1, com gols marcados por Colombo, Esposito e Fazzini (duas vezes). Em seguida, bateu o Torino, fora de casa, por 2 a 1. Por fim, Haas, De Sciglio, Fazzini, Grassi, Brancolini, Ebuehi, Zurkowski e Sazonov devem ser as baixas.

FIORENTINA X EMPOLI

Oitavas de final da Copa da Itália

Data e horário: 04/12/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Artemio Franchi, em Florença (ITA)

FIORENTINA: Terracciano; Kayode, Comuzzo, Martinez Quarta, Biraghi; Richardson, Mandragora; Ikone, Gudmundsson, Sottil; Kouame. Técnico: Raffaele Palladino

EMPOLI: Perisan; Goglichidze, Marianucci, Viti; Sambia, Anjorin, Henderson, Cacace; Solbakken, Esposito; Pellegri. Técnico: Roberto D’Aversa

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.