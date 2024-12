Santos aguarda definição do Grêmio para decidir futuro de Soteldo

Emprestado pelo Santos até o fim de 2024, o atacante Soteldo ainda não tem permanência garantida no Grêmio para o ano que vem. O Tricolor possui preferência na compra do atleta, mas ainda não demonstrou interesse na aquisição. O que deixa o futuro do jogador indefinido.

O venezuelano possui valor de cerca de R$ 29,9 milhões, o que não faz brilhar os olhos dos gaúchos, apesar de o jogador ser um dos destaques da temporada. Pelo Grêmio, Soteldo entrou em campo 40 vezes, sendo 31 como titular, marcou sete gols e deu quatro assistências. O Santos fica no aguardo de definição em Porto Alegre para decidir o que faz com o jogador.

Um retorno ao elenco santista não está descartado. Entretanto, há resistência por parte da torcida. No dia seguinte ao acesso, a Torcida Jovem publicou uma nota em que exigia uma renovação total do Santos para 2025 e citava que não aceitaria a volta de Soteldo. Isso abre caminho para uma possível negociação.

Na sua segunda passagem pelo Peixe, o venezuelano passou longe do bom desempenho mostrado anteriormente. Apesar da alta quantia desembolsada pelo Santos, Soteldo marcou apenas uma vez e deu nove assistências. O venezuelano ainda foi afastado por indisciplina na temporada do rebaixamento. O jogador tem contrato com o Alvinegro até 2027.

