Vélez Sarsfield perde peça importância em briga por títulos

Líder do Campeonato Argentino e também na decisão da Copa Argentina, o Vélez Sarsfield recebeu uma péssima notícia nesta terça-feira (3). Isso porque a representação de Liniers não poderá contar, na reta final de 2024, com o meio-campista Thiago Fernández.

Aos 12 minutos do segundo tempo, Thiago recebeu uma falta dura, em carrinho por trás, feita por Joaquín Gho. De imediato, o jovem do Vélez ficou caído no gramado, com dores no joelho direito. Desse modo, precisou deixar o campo para a entrada de Matías Pellegrini em ambiente que já gerava preocupação.

Assim, nesta terça, após exames, o temido diagnóstico se confirmou: ruptura do ligamento cruzado anterior, comumente chamado de LCA. A informação, além da ratificação do clube em seus canais oficiais, tem o adendo de que Fernández passará por cirurgia. Habitualmente, casos dessa natureza deixam o atleta fora de combate de seis até nove meses.

Com trajetória semelhante ao que ocorreu com Thiago Almada, hoje no Botafogo, Thiago Fernández rapidamente ganhou espaço no time principal após ser alçado da base do Vélez. Em 42 jogos na temporada, ele contabiliza seis gols e nove assistências, exercendo papel importante na alimentação do sistema ofensivo.

Diante dessa questão a resolver, a tendência é que o técnico Gustavo Quinteros use, como substituto, justamente quem entrou na partida do último fim de semana, Pellegrini. A primeira oportunidade para revelar sua opção será no sábado (7), às 19h, em visita ao Unión de Santa Fe.

