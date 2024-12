Após confirmar ida a evento, Souza será relacionado para Vasco x Atlético

Nesta quarta-feira (4), o Vasco encara o Atlético, em São Januário, e terá uma novidade para a partida: o retorno de Souza. O volante será relacionado para o jogo da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro e ficará como opção para o técnico interino Felipe. O jogador volta a ficar na relação após quase um mês fora. A última vez ocorreu contra o Fortaleza, no dia 9 de novembro, na Arena Castelão.

Souza soma apenas quatro partidas pelo Vasco no Brasileirão, com um cartão amarelo e uma expulsão. Ao todo nesses jogos, o atleta tem 77 minutos em campo. Além disso, o volante disputou o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Atlético-GO, com 45 minutos de atuação. A única vez que esteve como titular foi diante do RB Bragantino, em São Januário, pelo Brasileiro.

Aos 35 anos, Souza tem contrato com o Vasco até dezembro de 2025. Ou seja, pode permanecer no elenco para a próxima temporada. O meio-campista chegou ao clube em julho após passagem pelo Basaksehir, da Turquia.

Vasco e Atlético, afinal, se enfrentam em um confronto direto na tabela do Campeonato Brasileiro. Ambos com 44 pontos em 36 partidas disputadas. O Cruz-Maltino está à frente, na 12ª colocação, por conta do número de vitórias: 12 a 10. No momento, o clube carioca garante vaga na Sul-Americana, assim como o Galo.

Evento religioso de Souza é adiado

Souza havia marcado um evento religioso em uma igreja em Piedade, na Zona Norte do Rio de Janeiro, para quarta-feira (4), às 19h30. A adoração, inclusive, aconteceria no mesmo horário do jogo do Vasco. No entanto, o jogador vai estar à disposição para a partida do Brasileirão e precisou adiar a sua presença no encontro. A nova data será no dia 15 de dezembro, quando já estará de férias.

