Flamengo prepara 5 alterações contra Criciúma; veja provável escalação

Nesta quarta-feira (4), Flamengo e Criciúma se enfrentam no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, às 20h (de Brasília), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Filipe Luís realizou o último treino nesta terça-feira (3), no CT Ninho do Urubu, antes da viagem para o local do jogo.

Recheado de desfalques, o Flamengo terá cinco alterações na equipe que venceu o Internacional por 3 a 2, no Maracanã. Matheus Cunha, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Erick Pulgar e Carlos Alcaraz voltam ao time titular. A informação é do Ge.

A provável escalação do Flamengo tem: Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Evertton Araújo e Alcaraz; Michael, Bruno Henrique e Plata.

Gerson e De la Cruz estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Já Rossi (dor no ombro direito), Léo Pereira (incômodo na coxa direita) e Alex Sandro (incômodo na panturrilha esquerda) foram cortados pelo Departamento Médico. Além disso, há o Gabigol, que não viajou por estar pendurado. O atacante terá sua despedida contra o Vitória, no Maracanã, na última rodada do Brasileiro.

Flamengo soma 14 desfalques contra Criciúma

O Flamengo tem 14 jogadores não disponíveis para o duelo com o Criciúma. Além dos seis já citados, o Rubro-Negro não tem os lesionados Pedro, Arrascaeta, Viña e Everton Cebolinha, e antecipou as férias de Dyogo Alves, Cleiton, Lorran e Carlinhos.

Apesar disso, o Flamengo terá o retorno de Luiz Araújo. O atacante está relacionado e fica como opção para o técnico Filipe Luís no banco de reservas. A última atuação do camisa 7 aconteceu contra o Vasco, no dia 15 de setembro.

O Flamengo ocupa a 3ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 66 pontos. Enquanto isso, o Criciúma briga contra o rebaixamento e precisa da vitória para tentar sair da zona.

