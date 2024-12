Artilheiro da base do Santos não disputará a Copinha e seguirá no time principal

Um dos grandes destaques da base do Santos em 2024, o atacante Luca Meirelles, de 17 anos, não integrará o plantel que disputará a Copinha no mês que vem. O jogador foi promovido, ainda neste ano, para a equipe principal, onde iniciará a temporada 2025.

Neste ano, Meirelles foi o grande artilheiro da equipe Sub-17 em 2024, com 28 gols em 39 partidas, pelos campeonatos estaduais e nacionais da sua categoria e do Sub-20, por onde chegou a atuar. O atacante esteve no elenco principal já nos últimos jogo da Série B, onde chegou a atuar contra CRB e Sport.

O jogador vai seguir no time profissional santista no começo de 2025. A interpretação do departamento de futebol é que o jogador merece a oportunidade de estar no grupo e ganhar oportunidades ao longo das competições.

Com isso, ao invés de participar da Copinha, estará com o Santos na pré-temporada nos Estados Unidos. O Peixe disputará a Orlando Cup junto com Fortaleza e Atlético Nacional, da Colômbia, entre os dias 11 e 19 de janeiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.