Fifa divulga regras para o sorteio dos grupos do Mundial de Clubes

Após divulgar os potes para o sorteio do Mundial de Clubes, a Fifa confirmou as regras para a construção dos grupos do torneio que acontece no ano que vem, nos Estados Unidos. O evento que define as chaves acontece na próxima quinta-feira (05).

A principal regra é que times do mesmo país não podem ficar no mesmo grupo. Outro ponto é que, com exceção da Europa, nenhuma chave poderá ter mais de dois clubes do mesmo continente. Com isso, quatro dos oito grupos terão dois times europeus.

Além disso, as equipes dos Estados Unidos já possuem seus lugares estabelecidos. Inter Miami e Seattle Sounders ocuparão a última posição dos grupos A e B, respectivamente. Com isso, a equipe de Messi fará o jogo de abertura da competição dentro de casa, enquanto o clube da costa oeste iniciará sua trajetória no Lumen Field, em Seattle, na sequência.

Em seu site, a Fifa afirma que as regras servem para trazer equilíbrio, diversidade geográfica e

competitividade em todos os grupos do Mundial.

