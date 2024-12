Quem é Marinakis? Jogada10 conta tudo que sabe sobre o grego

O Vasco está perto de ter um novo dono. Trata-se do empresário grego Evangelos Marinakis. Assim, a curiosidade é inevitável: quem é este homem? O Jogada10 conta.

Marinakis tem 57 anos e nasceu em Pireu, cidade ao lado da capital Atenas e reconhecida por ter o principal porto do país. E o empresário tem uma relação muito profunda com mares, tal qual Vasco da Gama (o navegador que deu origem ao nome do clube carioca). O grego é dono da Capital Maritime, empresa que tem uma frota de OSVs (embarcações usadas no ramo do petróleo).

Evangelos Marinakis tem uma fortuna avaliada em R$ 22 bilhões, construída através da herança que recebeu de seu pai, mas também de seus próprios negócios. Além de ativos no setor naval, o grego também é dono da Alter Ego Media, o maior grupo de mídia da Grécia.

Negócios no futebol

O grego comanda três agremiações: o grego Olympiacos, seu time do coração, comprado em 2010; o inglês Nottingham Forest, adquirido em 2017; e o português Rio Ave, adquirido em 2023. O Olympiacos ganhou 10 dos 14 Gregos que disputou desde então. Em 2023, inclusive, o clube de Atenas foi campeão da Liga Conferência, a terceira competição em importância na Europa. Mas é o primeiro título europeu de um clube grego.

Marinakis viu ainda o seu Olympiacos levantar quatro Copas da Grécia desde que comprou o clube. Ele ainda se gaba de ter levado o Nottingham Forest, que já foi campeão europeu, de volta à elite da Inglaterra após um hiato de mais de 20 anos. Atualmente, o time é o sexto na Premier League.

Marinakis é bacharel em ‘Administração de Negócios Internacionais’ e mestre em ‘Relações Internacionais’, além de um histórico também de envolvimento na política de Pireu. É, portanto, um exemplo de homem de sucesso. E é isso que ele quer aplicar ao Vasco da Gama. Em contato com pessoas ligadas ao grego, o Jogada10 apurou que ele está muito confiante em fechar o negócio. Evangelos, aliás, tem uma “personalidade forte”: é daqueles que promete e faz.

Marinakis tem brazucas sob a sua batuta contratou recentemente o brasileiro Edu Gaspar. Ídolo no Corinthians, teve passagens recentes como coordenador técnico do Arsenal e da Seleção. O executivo recém-contratado será seu braço-direito nessas empreitadas, o que pode, claro, envolver o Vasco.

Marinakis, o ser humano

Falando em personalidade, Marinakis é daqueles sujeitos que chama atenção por onde passa, por conta do seu porte físico, mas também por estar sempre (ou quase sempre) rodeado de seguranças. O bilionário veio ao Rio de Janeiro algumas vezes neste ano, onde afiou o network com outros empresários e também ligados ao futebol carioca. Inclusive, ele esteve no Maracanã para acompanhar a final do Mundial Sub-20, entre Flamengo e Olympiacos. No entanto, seu lugar favorito no Rio de Janeiro parece ser Copacabana.

Marinakis é também muito ligado nas artes, embora não invista diretamente nela. Ele tem uma própria galeria de arte em um de seus escritórios, onde mistura obras que ele coleciona com as que ele fez. O talvez futuro dono do Vasco escreveu ainda a letra de “Excitement”, música famosa na Grécia e imortalizada na voz de Natasa Theodoridou desde 2021.

O bilionário, ciente de sua condição financeira para lá de confortável, costuma doar parte de sua fortuna para instituições de caridade. Ele, inclusive, ajudou a Grécia a comprar aparelhos respiratórios no auge da pandemia da Covid-19. No ano retrasado, redirecionou as receitas de uma partida do Nottingham Forest para ajudar vítimas da invasão russa na Ucrânia.

Comparações com Textor

É inevitável compará-la ao dono do Botafogo, o americano John Textor. Uma coisa é certa: Marinakis tem fortuna aproximadamente quatro vezes maior do que a do magnata do rival. Marinakis, porém, e muito por conta de ter outros investimentos, além de um time do coração, não tem o perfil de acompanhar tanto os jogos quanto Textor.

Amor ou exaltação?

Mas ele se envolve…e às vezes até se exalta. Inclusive, Marinakis foi suspenso neste ano por cinco jogos.O motivo: cuspiu em um árbitro durante um jogo do Nottingham Forest pela Premier League. No passado, o bilionário foi acusado ainda de tráfico de heroína, manipulação de resultados esportivos e suborno de árbitros. No entanto, ele foi absolvido de todas as acusações.

Por outro lado, ele também se envolve em processos judiciais como acusador. Inclusive, hoje ele tem um processo em andamento contra Irini Karipidis, presidenta do Aris FC. Ela propagou que Marinakis manipulou resultados com o Olympiacos e com o Nottingham Forest. As investigações seguem.