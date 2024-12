Yuri Alberto chega a 30 gols em 2024 e vira co-artilheiro do Brasil

Artilheiro do Campeonato Brasileiro e também do país. Esse é Yuri Alberto. Nesta terça-feira (3/12), ele voltou a balanças as redes na vitória do Corinthians diante do Bahia por 3 a 0, na Neo Química Arena e chegou aos 30 na temporada. Assim, ele empatou com Pedro, do Flamengo, na briga de principal goleador do Brasil.

“É muito significativo para mim e para todo o grupo. Nosso maior objetivo é conseguir esse acesso para a Libertadores. É só agradecer de poder ajudar dessa maneira, quebrando barreiras, quebrando recordes. É um momento único que estou vivendo aqui”, disse Yuri Alberto, após o jogo contra o Bahia.

Yuri ainda pode se isolar como goleador máximo do Brasil já que ainda tem mais uma rodada do Campeonato Brasileiro para disputar. Além disso, como Pedro está fora da temporada, após ter sofrido uma grave lesão no joelho direito e só voltar em 2025, o atacante do Corinthians não tem concorrentes pelo topo da artilharia.

De quebra, o centroavante chegou aos 14 gols no Campeonato Brasileiro e também é o artilheiro da competição. A fase de Yuri Alberto se assemelha com o crescimento do Corinthians na temporada. Além disso, nas últimas sete partidas, o atacante anotou nove gols, sendo em oito jogos seguidos do Brasileirão.

Yuri Alberto fica em 2025?

O bom momento faz com que o centroavante atraia os holofotes de clubes do exterior, ameaçando a permanência dele no Parque São Jorge em 2025. Após a partida contra o Bahia, o presidente do Timão, Augusto Melo, prometeu fazer um esforço para manter o camisa 9 na próxima temporada.

“Yuri Alberto é jogador do Corinthians, fiquem tranquilos, não tem nada, nunca chegou nada. No que depender de mim ele vai ficar. Ele tem as vontades dele, mas tem muita coisa para cumprir aqui, o torcedor do Corinthians pode ficar tranquilo, o que eu puder fazer para ele ficar eu vou fazer, até porque a multa dele é alta”, disse Augusto Melo.

