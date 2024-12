Palmeiras defende tabu de seis anos contra o Cruzeiro pelo tri

O Palmeiras encara o Cruzeiro nesta quarta-feira (4/12), às 21h30, no Estádio do Mineirão, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida é de suma importância para o Verdão se manter vivo na briga pelo título. Para isso, o Alviverde aposta no tabu de seis anos sem perder para a Raposa.

A última vez que o Palmeiras perdeu para o Cruzeiro foi pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil de 2018. Na ocasião, a Raposa venceu por 1 a 0 em pleno Allianz Parque. No jogo de volta, as equipes ficaram empatados em 1 a 1 e o clube celeste avançou para a decisão.

Contudo, desde então, as equipes se enfrentaram outras sete vezes, com cinco vitórias palmeirenses e dois empates. Esta é a maior série invicta contra o rival na história, ao lado das sequências registradas entre 1969 e 1974, entre 1975 e 1988 e entre 2000 e 2002. Assim, o Verdão pode estabelecer a maior série isolada sem derrotas sobre os mineiros nesta quarta-feira.

Além disso, no Mineirão, o Palmeiras não perde do Cruzeiro há três partidas. Além do empate em 1 a 1 pela Copa do Brasil de 2018, teve também a vitória por 2 a 0 pelo Brasileiro de 2019 que acabou decretando o rebaixamento celeste. Por fim, as equipes também empataram em 1 a 1 pelo Brasileiro de 2023, que sacramentou o o título alviverde no ano passado.

Agora, o Verdão coloca essa estatística em jogo para seguir vivo no Brasileiro. Afinal, o Palmeiras precisa vencer o Cruzeiro e torcer para o Botafogo perder para o Internacional, para voltar à liderança da competição. Desta forma, a torcida palestrina torce para o tabu seguir vivo, para seguir sonhando com o tri.

