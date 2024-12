Thiago Maia será desfalque no Internacional no restante da temporada

O meio-campista Thiago Maia não vai mais entrar em campo pelo Internacional na temporada. O clube divulgou, na última terça-feira (03), que o volante está fora de combate dos dois últimos compromissos da equipe. No caso, os embates com o Botafogo, nesta quarta-feira (4), e o Fortaleza, no próximo domingo (8).

O Colorado liberou antecipadamente Thiago Maia por questões familiares. Isso porque, recentemente, o seu pai foi vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), no dia 23 de novembro. O familiar recebeu alta do hospital depois de alguns dias, porém há pouco tempo houve uma piora do seu quadro, de acordo com o comunicado do clube.

Assim, o Inter decidiu liberar Thiago Maia dos compromissos para visitar o pai em Boavista, em Roraima, onde reside. Desse modo, o jogador foi baixa no confronto com o Bragantino, no Beira-Rio. Posteriormente se reapresentou e integrou a preparação para o duelo seguinte, com o Flamengo, quando voltou a ser titular.

Roger pode fazer três mudanças no Internacional

O comandante do Inter vai promover o retorno do atacante Borré ao time titular, depois de cumprir suspensão automática, no último compromisso da equipe. O zagueiro Vitão se tornou dúvida, já que sentiu um desconforto muscular na derrota para o Flamengo, no último domingo. Se ele não tiver condições, Roger deve escalar Clayton Sampaio como seu substituto.

A vaga deixada por Thiago Maia deve ser preenchida por Rômulo. Assim, a sua boa atuação no último jogo da equipe, já o credenciava a ser titular na vaga do camisa 29 ou até mesmo de Fernando.

Colorado segue focado na Série A

Houve rumores de que a equipe gaúcha abandonaria a disputa do Campeonato Brasileiro. No caso, depois da confirmação que não seria mais possível conquistar o troféu. Entretanto, jogadores e o comandante Roger Machado deixaram claro que o Inter ainda vai brigar pelo vice-campeonato do torneio.

Ainda mais que terão confrontos diretos em seus dois últimos compromissos da temporada. Seu próximo adversário é o Botafogo, atual líder do torneio, e encerra a sua participação em duelo com o Fortaleza. Mesmo com este novo desafio, o Colorado não depende apenas de si. Afinal, o vice-líder Palmeiras tem 70 pontos, cinco a mais que os gaúchos. Ou seja, o Internacional precisa vencer seus dois jogos recentes, além de torcer por dois tropeços do Alviverde, que ainda tem condições de conquistar o título.

Deste modo, o Inter mede os seus esforços para conseguir uma reação no embate com o Glorioso, já na próxima quarta-feira (04/12), às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio. A propósito, o presidente do clube, Alessandro Barcellos, assegurou em entrevista ao “Charla Podcast”, que Roger Machado vai usar força máxima. Por sinal, a expectativa é de que haja um estádio lotado, já que representa a despedida em casa na temporada.

