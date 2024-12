Ramón diz querer ajudar Yuri, Garro e Memphis por chances em seleções

O Corinthians, como equipe, evoluiu. Afinal, o Timão deixou o fantasma do rebaixamento de lado e está muito próximo de garantir uma vaga na próxima edição da Libertadores, após vencer o Bahia por 3 a 0, nesta quarta (4/12), na Neo Química Arena. Contudo, o técnico Ramón Díaz quer mais. Além de ajudar o clube, o treinador também quer ser o responsável por elevar a carreira de seus jogadores.

Casos de Yuri Alberto, Memphis Depay e Rodrigo Garro. O trio é um dos grandes responsáveis pelas oito vitórias seguidas do Timão no Campeonato Brasileiro e vivem grande momento. E Ramón Díaz espera ajudar os jogadores a chegarem em suas respectivas seleções.

“Da nossa parte, como comissão técnica, temos objetivos: que Yuri Alberto vá a seleção, que seja artilheiro, que Memphis volte à seleção holandesa, e que Garro possa ter uma chance na seleção argentina. São objetivos claros, espero que em breve eles possam jogar”, falou Ramón Díaz.

Ramón torce por permanência de trio em 2025

Para alcançar este objetivo, a comissão técnica conta com a permanência do trio. Apesar de Memphis ser um projeto a longo prazo, o Corinthians começa a ver Rodrigo Garro e principalmente Yuri Alberto chamar a atenção do futebol exterior. Assim, o treinador espera que os jogadores permaneçam para 2025.

“Isso já não depende de nós, depende do jogador, da diretoria… Fico feliz porque o Yuri é um exemplo de vida. Falei hoje para ele que a filha dele tem que estar orgulhosa dele. Ele é um exemplo para a garotada, que há sempre que acreditar e trabalhar”, disse Emiliano Díaz, auxiliar de Ramón.

Com o resultado conquistado, o Corinthians chegou a 53 pontos e pode assegurar vaga na Libertadores nesta quarta-feira, caso o Cruzeiro seja derrotado pelo Palmeiras.

