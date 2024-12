Neymar ironiza voto de comentarista em ”mata-mata” de jogadores do Cruzeiro

Depois de Rodri e Fred Bruno, Neymar tem um novo alvo nas redes sociais: Ubiratan Leal. O astro do Al-Hilal ironizou a escolha do comentarista dos canais ESPN Brasil na ‘escalação ideal’ dos titulares do Cruzeiro – no comparativo entre nomes dos times de 2013 e de 2024. Isso porque o analista preferiu Gabriel Veron em relação a Dagoberto e causou inconformismo especialmente no ex-jogador.

No trecho divulgado pela emissora, Ubiratan Leal avalia sua escolha por Gabriel Veron no comparativo com Dagoberto. O comentarista alega que o ex-jogador não vivia seu auge em 2013 e, por isso, optou pelo ponta de 22 anos.

“Mais difícil [a escolha]! Não era o auge do Dagoberto também, né? Vou de Gabriel Veron só porque o Dagoberto já tinha passado por momentos melhores”, opinou Ubiratan.

Neymar e Dagoberto

O astro brasileiro esteve envolvido em polêmicas recentes nas redes sociais, mas desta vez ficou mais comedido. Neymar deixou um emoji de risada, em tom irônico, na publicação e causou um alvoroço de internautas que seguiram pela mesma linha do atacante. O comentário do jogador ultrapassou a marca de 10.600 curtidas.

Neymar, porém, não foi o único a ir na contramão de Ubiratan. O próprio Dagoberto repercutiu o trecho do vídeo e demonstrou extremo inconformismo com a escolha de Ubiratan. O ex-jogador chegou a pedir mais respeito com sua história no clube.

“E eu pensando que estava em comparação com o argentino [Juan Sebastián Verón]. Enfim, nada contra o menino, mas me respeita, respeita a minha história! Estudam anos e anos para fazer um trabalho tão pobre. Não estou falando de todos, mas 98% , infelizmente”, disparou Dagoberto.

Repercussão nas redes sociais

A fala de Ubiratan viralizou a ponto de estourar a bolha e atingir torcedores de outros clubes, que também contestaram a escolha. “Torço para o Corinthians, mas Veron não limpa a chuteira do Dagoberto”.

“O que Dagoberto fez em cinco jogos, Veron não fez na vida ainda”, disse outro torcedor.

Comparar Dagoberto com Veron é tipo comparar Ronaldo com Hernane Brocador https://t.co/2cL7ZwyUp2 — NC (@nilocezar94) December 3, 2024

