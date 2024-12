Memphis diz que ‘amaria’ jogar com Neymar no Corinthians

Craque da partida, na vitória do Corinthians por 3 a 0 contra o Bahia nesta quarta-feira (4/12), na Neo Química, pela 37ª rodada do Brasileirão, Memphis Depay vem tendo uma vida agitada desde que chegou ao Brasil. De tantos ”rolês aleatórios”, o holandês teve um recente encontro com Neymar e admitiu ter vontade de jogar ao lado do astro brasileiro.

Após o jogo contra o Bahia, Memphis revelou um papo que teve com Neymar e disse que gostaria de ver o craque brasileiro no Corinthians. O atacante do Al-Hilal foi um dos conselheiros para fazer o holandês vir atuar no Brasil.

“Ney sabe o que falei para ele. É entre nós, mas, claro, ele é importante para o país, superestrela, tem toda habilidade para levar o Brasil ao título da Copa. Amaria jogar com ele no Corinthians. Apesar de ele torcer pelo Santos, creio que ele tem muitos amigos corintianos, tivemos um bom tempo, é uma inspiração para muitos. Espero o melhor e que ele seja feliz onde ele for”, disse Memphis.

Contudo, a dupla de sucesso neste momento é Memphis e Yuri Alberto. Os dois vêm sendo fundamental para a arrancada do Corinthians no Brasileirão e estão prestes a colocar o Timão na Libertadores. Na visão do holandês, eles se completam dentro de campo.

“Penso que complementamos um ao outro, ele é um jogador muito direto, veloz, eu sou um jogador que gosto de jogar nas linhas. Estou procurando espaço para criar para ele, por exemplo. Tento atrair espaço para Yuri ter mais espaço. Tento olhar, estou feliz por ele. É um cara de muito potencial, muito confiante. Um cara incrível, sempre feliz, trabalhando duro”, completou o atacante.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.