Globo enviará quatro equipes ao Qatar para cobrir Intercontinental do Botafogo

A Globo pretende fazer história com a transmissão da Copa Intercontinental da FIFA 2024, que contará novamente com participação de um brasileiro. Quatro equipes de reportagem vão acompanhar de perto da trajetória do Botafogo, vencedor da Libertadores da América, no Qatar, e a emissora promete envolver mais de 10 profissionais na cobertura.

As equipes da Globo acompanharão desde a chegada do Botafogo ao Qatar à possível decisão do dia 18 de dezembro. Além disso, a emissora ficará responsável pela transmissão de todos os jogos do clube de General Severiano em sua primeira participação na Copa Intercontinental.

O Botafogo estreia na competição contra o Pachuca, do México, no dia 11 de dezembro, às 14h, no Stadium 974. O vencedor avança à semifinal para encarar o Al-Ahly, do Egito, no dia 14. O último desafio acontece quatro dias depois, 18 de dezembro, diante do Real Madrid.

Transmissão Globo

A transmissão in loco da Globo contará com 12 repórteres divididos em quatro equipes. O time esportivo ficará sob lideranças de Marcelo Courrege, Kiko Menezes, Edson Viana e Sofia Miranda. Os profissionais acompanharão o dia a dia do Botafogo, desde bastidores em hotéis aos treinamentos.

Em contrapartida, a emissora optou por não enviar nenhum narrador ou comentarista ao Qatar. Isso porque a Globo tem como objetivo concentrar os esforços na produção de reportagens e matérias especiais sobre a participação inédita do Botafogo no torneio Fifa. Ainda de acordo com jornalista Allan Simon, do UOL, o canal também mediu a otimização dos custos com a operação.

Botafogo anuncia venda de ingressos

Os torcedores interessados em comparecer ao Intercontinental podem garantir seus ingressos através do site da Fifa. A venda dos bilhetes começou nessa terça-feira (3) e ocorre apenas de maneira online. Sendo assim, o botafoguense terá que se cadastrar na plataforma e informar seu time de coração para avançar na compra.

