Comentarista da Globo faz postagem para Gabigol, do Flamengo

O comentarista Eric Faria, da Globo, dedicou uma postagem para o atacante Gabigol, do Flamengo. O jornalista relembrou o período vitorioso do atacante no Rubro-Negro e também da ligação criada entre eles entre 2019 e 2024. O camisa 99 deixará o clube carioca no fim do ano.

No texto, Eric cita o perfil polêmico de Gabigol, mas que ainda assim conseguiu conquistar a idolatria dos torcedores do Flamengo com seus feitos dentro de campo.

“Esse cara (Gabigol) fez parte intensamente da minha vida profissional entre 2019 e 2024. Um cara complexo e matéria prima de alta qualidade pro jornalismo esportivo. Artilheiro. Ídolo. Debochado. Desafiador. Mas não deixava pergunta sem resposta e mais, só respondia o que queria. Inteligente. Sempre soube usar os microfones. Criativo e com ótimas frases. Um marrento do bem. Por isso, muitas emoções fizeram parte da relação Gabriel e Flamengo. E sinto-me privilegiado de talvez ter sido o repórter que mais acompanhou de perto essa montanha russa”, iniciou o comentarista, antes de completar:

“Vi gols. Ouvi declarações polêmicas. Contestei respostas. Mas não é sobre mim. É sobre um cara que jamais passará despercebido. Que escreveu o nome nos livros do clube mais popular do Brasil. Que ganhou o direito de sentar à mesa dos maiores rubro-negros vivos ou não. Nesse fim de semana, contudo, chega ao fim um dos ciclos mais vencedores do CRF. A despedida do artilheiro do seu povo deixará muitas lembranças e saudades no coração dos torcedores. E, pra nós, jornalistas, uma boa dose de recordações. A porrada cantou, mas foi divertido! Valeu, Gabigol”.

Relação de Eric Faria com o Flamengo

Atualmente comentarista, Eric Faria esteve na cobertura do Flamengo como repórter durante anos. O jornalista, inclusive, acompanhou o histórico título da Libertadores em 2019, conquista que consagrou Gabigol como ídolo rubro-negro.

Veja a publicação de Eric Faria:

Despedida de Gabigol do Flamengo

No próximo domingo (08), no Maracanã, Gabigol fará sua última partida com a camisa do Flamengo. O duelo contra o Vitória contará com diversas homenagens dentro e fora de campo para o atacante. A bola rola às 16h (horário de Brasília). Antes, contudo, o Rubro-Negro, sem o camisa 99, encara o Criciúma nesta quarta-feira (04), no Heriberto Hulse, às 20h.

