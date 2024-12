Gyökeres está no radar de gigantes europeus

À medida que a janela de transferências de janeiro se aproxima, Viktor Gyökeres ganha cada vez mais destaque no mercado. Quem quiser contratá-lo neste período precisará pagar a cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. No entanto, segundo informações do jornal português ‘A BOLA’, o Sporting estaria disposto a negociar o atacante a partir de 70 milhões de euros, além de objetivos adicionais que podem elevar o valor total ao longo do tempo. Além disso, em caso de mais de um clube demonstrar interesse, o preço poderá se aproximar ainda mais da cláusula.

Com 26 anos, Gyökeres teve uma estreia brilhante pelo Sporting na temporada passada e está superando as expectativas nesta. Até o início de dezembro, ele já marcou 24 gols em 21 jogos pelo clube e nove gols em seis partidas pela seleção sueca. Na Champions, foram cinco gols, incluindo um hat-trick contra o Manchester City, o que atraiu a atenção dos principais clubes das maiores ligas da Europa.

Entre os interessados está o Manchester United, agora comandado por Rúben Amorim, ex-técnico do Sporting. Apesar de rumores na imprensa inglesa sobre contatos dos Red Devils, a imprensa portuguesa indica que ainda não houve negociações formais. No entanto, o clube é visto como um dos possíveis destinos, tanto pelo vínculo com Amorim quanto pelo interesse anterior.

Outros clubes interessados em Gyökeres

Além do United, Gyökeres também está na mira de outros gigantes europeus. Em outubro, o jornal catalão ‘El Nacional’ relatou que Haaland estaria considerando deixar o Manchester City. Caso isso aconteça, o atacante sueco seria um possível substituto no clube inglês. Além disso, existem rumores de que o Barcelona estaria avaliando Gyökeres como sucessor de Lewandowski.

Gyökeres tem contrato com o Sporting válido até junho de 2028.