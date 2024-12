Moreirense x Sporting: onde assistir, escalações e arbitragem

O Sporting visita o Moreirense nesta quinta-feira (5/12), pela 13ª rodada do Campeonato Português. Atual campeão e líder da competição, 33 pontos, seria normal considerar que, mesmo fora de casa e diante de um rival mais modesto, os Lisboetas seriam favoritos. No entanto, o Sporting ainda não assimilou a saída do técnico Rúben Amorim (que assumiu o Manchester United há menos de um mês). Desde que João Pereira está no comando, a equipe caiu da vice-liderança para o 10º lugar da Champions e perdeu a invencibilidade no Português, tudo em apenas três jogos. Já o Moreirense (8º lugar, 17 pontos), vem de eliminar o Porto na Taça de Portugal. O jogo será às 17h15 (de Brasília) no Estádio Joaquim Freitas, em Moreira de Cónegos.

Onde assistir

Os canais ESPN2 e Disney+ transmitem a partida a partir das 17h15 (horário de Brasília).

Como está o Moreirense

O técnico César Peixoto afirmou que o Moreirense está em bom momento. Mas afirma que o Sporting virá para o “matar ou morrer” nesta quinta-feira, já que precisa se recuperar das duas derrotas recentes para o Arsenal (Champions) e Santa Clara (Português):

“Espero mais dificuldades. Afinal, o Sporting precisa dar uma boa resposta, regressar às vitórias e tirar a pressão. Mas, certamente, também sabem que vão encontrar um adversário focado, que ainda não perdeu em casa esta temporada”.

Peixoto não poderá contar com Liberato, que sofreu uma grave lesão e ficará fora por muito tempo. Também estão fora Infante, Ofori e Alan, todos machucados.

Como está o Sporting

“Querem que eu imite o estilo de Ruben Amorim, mas como vou imitar algo que não sei replicar?”, disse o técnico João Pereira, que, mal assumiu, e após três jogos, já está sendo questionado. Isso porque os resultados estão abaixo dos de seu antecessor, que deixou o Sporting em segundo lugar na Champions (agora está em décimo) e invicto no Português (o Sporting já perdeu a primeira partida, e em casa).

“Uma vitória não será determinante para o futuro do Sporting, mas, sem dúvida, será importante”, disse Pereira, que já vê o Porto se aproximar, apenas três pontos atrás dos Leões.

João Pereira não contará com Eduardo Quaresma, que está com dores musculares. Além dele, estão fora da partida Pedro ‘Pote’ Gonçalves, com lesão muscular, e Nuno Santos, com dores no joelho. O artilheiro europeu deste ano, Gyökeres, não marca há duas partidas, mas segue sendo a principal arma ofensiva da equipe lisboeta. Osuelvo é o artilheiro do Português com 16 gols. O segundo colocado, o espanhol Samu Aghehowa, do Porto, tem 9.

MOREIRENSE X SPORTING

13ª Rodada do Campeonato Português

Data e horário: 5/12/2024, às 17h15 (de Brasília)

Local: Estádio Joaquim Freitas, Moreira de Cónegos (POR)

MOREIRENSE: Kewin; Dinis Pinto, Marcelo, Ponck, Godfried Frimpong; Tavares, Ismael; Asue, Martins, Antonisse; Schettine. Técnico: Cesar Peixoto

SPORTING: Kovacevic; Debast, Diomande, Matheus Reis; Quenda, Hjulmand, Daniel Bragança, Catamo; Trincao, Edwards; Gyokeres. Técnico: João Pereira

Árbitro: António Nobre

Auxiliares: Pedro Ribeiro e Nélson Pereira

VAR: Hélder Malheiro

