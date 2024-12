City acaba com jejum de sete jogos: 3 a 0 no Nottingham Forest

Após sete jogos sem vitórias (seis derrotas e um empate), o Manchester City finalmente voltou a vencer. Foi nesta quarta-feira, 4/12, pela 14ª rodada do Campeonato Inglês. Em casa, no Etihad Stadium, bateu o Nottingham Forest por 3 a 0. Os gols que acabaram com o jejum foram de Bernardo Silva, De Bruyne e Doku. Dessa forma, com a vitória, o City sobe para o 4º lugar, com 26 pontos.Mas pode perder a posição para o Brighton, que ainda joga na rodada e tem 23 pontos. A liderança é do Liverpool, com 35 pontos. O Nottingham Forest, caso vencesse, ultrapassaria o City. Mas parou nos 22 pontos, em 7º lugar.

Como curiosidade, o goleiro Ederson mais uma vez ficou no banco. Assim, Ortega foi o titular. Tudo indica que, no momento, Guardiola está deixando o brasileiro na reserva. Dos Brazucas, o zagueiro Murillo foi titular no Nottingham, como sempre. Já Morato ficou no banco e entrou durante o jogo. No City, Savinho também ficou no banco. Contudo, entrou apenas aos 45 da etapa final no lugar de Doku.

City define a vitória no primeiro tempo

O Manchester City já tinha obrigado o goleiro Sels a fazer grande defesa, em chute de Halland, quando aos sete minutos abriu o placar. Após cruzamento de Gundogan, pela esquerda, De Bruyne cabeceou e Bernardo Silva concluiu para o gol, abrindo o placar. Gvardiola quase ampliou numa cabeçada. Mas o time errava passes em demasia. Um erro de Gvardiol deu a chance para Gibbs-White quase empatar: Ortega salvou. Aos 23, até De Bruyne deu pixotada. Ninguém entendeu quando ele atrasou…. no pé do rival Chris Woods! O artilheiro neo-zelandês entrou livre na frente de Ortega e fez ao mais difícil: chutou para fora. Entretanto, no minuto seguinte, De Bruyne se redimiu. Recebeu de Doku e chutou com força para fazer 2 a 0.

O City seguiu sobrando no segundo tempo, debaixo de chuva. Assim, não foi surpresa quando, aos 12 minutos, o City roubou a bola na sua intermediária com Bernardo Silva, que tocou para Haaland. Este lançou Doku, que ganhou na corrida pela esquerda e chutou cruzado para fazer um belo gol. Doku quase fez um golaço no fim, mas chutou por cima. Enfim, após derrota e eliminação da Copa da Inglaterra; derrota e empate e Champions, e quatro derrotas seguidas na Premier, o City volta a vencer.

Jogos da 14ª rodada do Campeonato Inglês

Terça-feira (3/12)

Ipswich 0x1 Crystal Palace

Leicester 2×1 West Ham

Quarta-feira (4/12)

Manchester City 3×0 Nottingham Forest

Southampton x Chelsea

Newcastle x Liverpool

Everton x Wolverhampton

Arsenal x Manchester United

Aston Villa x Brentford

Quinta-feira (5/12)

16h30 – Fulham x Brighton

17h15 – Bournemouth x Tottenham

