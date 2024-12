Fiorentina é eliminada da Copa da Itália, nos pênaltis, pelo Empoli

A ferro e fogo, o Empoli conseguiu classificação histórica para as quartas de final da Copa da Itália. Afinal, nesta quarta-feira (4/12), visitou a favorita Fiorentina no Artemio Franchi, em Florença. Após 2 a 2 no tempo normal, venceu nos pênaltis por 4 a 3. Quem brilhou foi o goleiro Seghetti, O garoto de 19 anos fez grandes defesas durante o tempo normal e ainda pegou uma das penalidades (de Ranieri). Já um vilão para a Fiorentina foi o goleador Kean. Fez um gol no tempo normal. Mas isolou seu pênalti.

Nos 90 minutos, o Empoli saiu na frente com Ekong. Mas, no segundo tempo, o artilheiro Kean e Sottil viraram. Contudo, Esposito deixou tudo igual. E foi Esposito quem cobrou o pênalti que definiu a classificação do time visitante. Agora, o Empoli espera o seu adversário nas quartas de final. Será Juventus ou Cagliria. Os times se enfrentarão no dia 17/12, na casa dos Juventinos. Vale lembrar que a Fiorentina tentava o sétimo caneco, já que foi campeã em 1940, 1961, 1966, 1975, 1996 e 2001. O Empoli, por sua vez, jamais chegou sequer em uma semifinal.

Empoli na frente no primeiro tempo

O primeiro tempo foi marcado por poucos arremates no alvo. Embora a Fiorentina tenha tido 65% de posse de bola e sete finalizações, apenas uma foi em direção ao gol, mas sem oferecer grande perigo. Por outro lado, o Empoli, que preferiu deixar a bola com o rival, fez apenas três chutes, mas foi eficaz em um deles, abrindo o placar aos quatro minutos. O zagueiro argentino Quarta perdeu uma dividida na intermediária, permitindo que Henderson tocasse para Ekong na área, pela esquerda. O atacante, livre, finalizou sem chances para Terracciano.

Virada da Fiorentina

Já no segundo tempo, Sottil brilhou ao ganhar todas as jogadas pela esquerda do ataque. Ele foi o responsável pelas melhores jogadas, quase marcando num chute que o goleiro Seghetti, de apenas 19 anos, defendeu milagrosamente. No entanto, aos 14 minutos, Sottil avançou novamente pela esquerda e soltou uma bomba. Seghetti deu rebote e Moise Kean aproveitou para empatar o jogo. O mapa da vitória já parecia traçado para a Fiorentina. Aos 30 minutos, Sottil tentou novamente e, dessa vez, a bola resvalou em seu companheiro Gosens, enganando o goleiro. O árbitro deu o gol a Sottil.

Tudo igual

Embora a vitória parecesse encaminhada, aos 35 minutos, um novo erro da Fiorentina gerou o gol de empate. Cataldi não percebeu a chegada de Henderson, que roubou a bola e deu sua segunda “assistência-roubada”, desta vez para Esposito. O atacante invadiu a área e deixou tudo igual. Na reta final, as equipes tiveram chance de garantir a vitória. A chance da Fiorentina, cabeçada de Keane, rsultou em defesa milagrosa de Seghetti. Mas o 2 a 2 se manteve e a decisão foi para os pênaltis

Nos pênaltis

Para a Fiorentina: Gudmundsson, Kouamé, Cataldi marcaram para Fiorentina; mas Seghetti defendeu a cobrança de Ranieri e Kean isolou

Para o Empoli: Colombo, Henderson, Marianucci e Espósito marcaram; mas Ekong bateu para fora

Jogos das oitavas da Copa da Itália

Terça-feira (3/12)

Bologna 4×0 Monza

Milan 6×1 Sassuolo

Quarta (4/12)

Fiorentina 2×2 Empoli (Empoli 4 a 3 nos pênaltis)

Quinta (5/12)

Lazio x Napoli – 17h

Terça (17/12)

Juventus x Cagliari – 17h

Quarta (18/12)

Atalanta x Cesena – 14h30

Roma x Sampdoria – 17h

Quinta (19/12)

Inter de Milão x Udinese- 17h

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.