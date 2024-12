Lateral revelado pelo Grêmio consegue rescisão e está livre no mercado

O lateral Conrado Buchanelli, de 27 anos, está livre no mercado. O jogador conseguiu sua rescisão de contrato com o Lechia Gdansk, da Polônia, por conta de atraso e inadimplência de pagamentos, após sua última renovação de contrato. Assim, o atleta pode assinar com qualquer outro clube.

“Eu tenho máximo respeito pela instituição e a torcida do Lechia Gdansk, uma honra ter vestido esta camisa. Foram cinco anos aqui nesta cidade maravilhosa, onde tive um aprendizado que possibilitou um crescimento profissional muito grande dentro e fora de campo, porém chegamos a uma situação insustentável, em que não tive outra opção a não ser acionar os meus direitos e buscar uma saída. A cidade, meus companheiros e os fãs apaixonados terão sempre a minha gratidão, mas não tive outra escolha”, disse Conrado.

Dessa forma, Conrado ficou durante cinco temporadas no futebol da Polônia. Pelo Lechia Gdansk, o lateral atuou em 131 partidas, com sete gols e 26 assistências. Na atual temporada, participou de 15 jogos, dando dois passes para gol.

No Brasil, Conrado foi revelado pelo Grêmio em 2017, e também defendeu as equipes do Oeste e Figueirense.

