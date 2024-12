Torcedor percorre 4 mil km na expectativa de mais um título do Botafogo

Campeão da Copa Libertadores no último sábado, o Botafogo pode confirmar mais um título na temporada nesta quarta-feira (4). O Glorioso encara o Internacional às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Glorioso, com 73 pontos, precisa vencer sua partida e contar com uma derrota ou empate do vice-líder Palmeiras, que tem 70. Mas se o Alviverde vencer seu respectivo jogo, a decisão do campeonato ficará para a última rodada do torneio.

Estamos em Porto Alegre, no Estádio Beira-Rio para acompanhar Internacional x Botafogo

Portanto, muitos torcedores do Botafogo foram à Porto Alegre na expectativa de mais uma conquista. Para acompanhar o time do coração, Rony saiu de Santana, no Amapá, e percorreu quatro dias de balsa e seis de carro. O alvinegro está confiante na conquista do título nacional.

“Eu sou botafoguense doente. Em homenagem ao meu filho Ronald, eu vim aqui falar para todo botafoguense do norte do Brasil que nós vamos ser campeões. Eu não estava no Monumental (estádio da final da Libertadores), mas estou aqui no Beira-Rio agora”, disse ao Jogada10.

