Villasanti lamenta temporada do Grêmio: ‘Merece estar lá em cima’

O Grêmio ficou no empate com o Vitória na noite desta quarta-feira (04), pela penúltima rodada do Brasileirão. O resultado tirou qualquer chance matemática de vaga na Libertadores e ainda não garantiu a vaga na Sul-Americana.

Após a partida, o volante Villasanti classificou a partida como difícil e considerou o resultado justo, pelo que foi cada tempo do jogo. Entrentato, o paraguaio lamentou a temporada e disse que o Grêmio merece brigar por coisas maiores.

“Sabiamos que o jogo ia ser dificil. Campo difícil, a torcida deles foi maravilhosa. Primeiro tempo foi bom para a gente, segundo tempo acho que a pressão deles resultou no empate. Acho que foi um resultado justo. Um ano difícil para nós, sabemos que temos lidar isso com nossa torcida. Sabemos que o Grêmio é um time grande que merece estar lá em cima, brigando por coisas importantes”, ressaltou, em entrevista ao canal Premiere.

Na última rodada, o Tricolor encerra sua participação no Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, na Arena do Grêmio, às 16h, do domingo (08). Uma vitória classifica o clube para a Sul-Americana, sem depender de ninguém. O volante destacou a importância de tentar fechar 2024 de uma forma boa.

“Agora vamos descansar, nos preparar, para domingo tentar melhorar o ano”, pontuou.

