Barboza vibra com resultado positivo do Botafogo: ‘Jogo grande, gostamos disso’

O Botafogo está a um empate de conquistar o Campeonato Brasileiro de 2024. Nesta quarta-feira (04), o Alvinegro foi ao estádio Beira-Rio e venceu o Internacional por 1 a 0, com um gol decisivo de Savarino. Apesar da vitória, o resultado positivo do Palmeiras contra o Cruzeiro adiou a definição do título para a última rodada.

Com a vitória, o Glorioso chegou aos 76 pontos, enquanto o Alviverde soma 73. Alexander Barboza, que teve uma atuação brilhante em Porto Alegre, elogiou o desempenho da equipe carioca e destacou o gosto por jogos decisivos. Ele também comentou o resultado de Cruzeiro e Palmeiras, disputado no Mineirão.

“Acho que mostramos muita força mental e física. Este time gosta de jogos assim, em que podemos lutar e nos superar. Jogos importantes. Infelizmente, estarei fora contra o São Paulo, porque recebi o terceiro cartão amarelo. Não gosto de ficar fora, mas confio nos meus companheiros e acredito que tudo dará certo”, declarou Barboza.

“Sabíamos que, independentemente do que acontecesse em Belo Horizonte, precisávamos vencer. E conseguimos. Agora é trabalhar para sermos felizes novamente no fim de semana”, completou.

Com o cartão amarelo recebido, Barboza desfalcará a equipe na partida decisiva pelo tricampeonato brasileiro, marcada para domingo (8), no estádio Nilton Santos. Já o Palmeiras receberá o Fluminense, no mesmo dia e horário, mas atuando no Allianz Parque.

