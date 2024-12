Estevão não joga a toalha: “Ainda tem jogo”

O Palmeiras ainda acredita no título do Brasileirão de 2024. Afinal, o atacante Estevão marcou de falta nos acréscimos do segundo tempo, garantindo a virada por Verdão por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, no Mineirão. Após a partida, aliás, o camisa 41 reforçou: não tem nada perdido.

“Independente de qualquer coisa, estou muito orgulhoso desse time. A gente luta cada minuto. Como o Abel fala, todos jogos são finais. Hoje (quarta-feira), conseguimos sair com vitória. Foi importante e vamos seguir nosso campeonato porque ainda tem um jogo”, comentou Estevão, em entrevista ao “Premiere”.

No entanto, o cenário para o Palmeiras e Estevão serem campeões é desanimador. Afinal, só há uma combinação possível: vitória do Verdão sobre o Fluminense, no Allianz, e derrota do Botafogo para o São Paulo no Nilton Santos. Por conta disso, os dois jogos serão simultaneamente, no domingo (8), às 16h.

Apesar de ter só 17 anos, Estevão já coleciona feitos relevantes com a camisa do Palmeiras: título brasileirão do ano passado e do Paulista neste ano. O adolescente, inclusive, é o terceiro maior artilheiro do Brasileirão-2024, com 13 gols, apenas um atrás de Alerrandro, do Vitória, e Yuri Alberto, do Corinthians.

Inclusive, também é por conta desses feitos que Estevão já está vendido para o Chelsea. Dessa forma, ele se apresentará ao clube inglês em julho de 2025, poucos meses após completar a maioridade e ao longo da próxima pré-temporada europeia.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, TwitteInstagram e Facebook.