Abel acredita que jogos longe do Allianz prejudicaram o Palmeiras no Brasileiro

Mesmo com a vitória em cima do Cruzeiro por 2 a 1, nesta quarta-feira (4/12), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, Abel Ferreira deixou o Mineirão bem abatido. Afinal, mesmo com o Palmeiras somando mais três pontos, as chances de conquistar a competição se tornaram ainda mais complicadas. Isso porque o Botafogo venceu o Internacional, fora de casa, e precisa de apenas um empate na última rodada para ficar com o título.

Para o treinador, o que prejudicou o Palmeiras durante o Campeonato foi a quantidade de jogos longe do Allianz Parque. Das quatro derrotas sob seus domínios, duas aconteceram na Arena Barueri, onde o Verdão não tem o mesmo aproveitamento. Em coletiva após o jogo, Abel também defendeu seu elenco e disse que o problema da equipe não está no setor ofensivo.

“Quando faço o resumo da época toda, esse não foi aspecto (falta de eficácia). Eu te digo qual foi: este foi o ano que mais vezes o Palmeiras jogou fora do Allianz Parque. Sabias disso? Esse foi um dos nossos problemas este ano. Em relação a produtividade, fomos o melhor ataque em três anos seguidos, e vocês querem criticar a forma como nós atacamos, é quem não vê o futebol como deve ver. Me dá muito gosto e muito prazer o estilo de jogo que nós temos: dinâmico, direto e agressivo. É isso que eu gosto nas minhas equipes, e é isso que elas fazem”, disse Abel.

A missão do Palmeiras de Abel Ferreira na última rodada

Assim, o Verdão precisa de um verdadeiro milagre para conquistar a taça no próximo final de semana. Afinal, o Palmeiras precisa vencer o Fluminense, no Allianz, e torcer para o Botafogo perder para o São Paulo, no Nilton Santos.

