Pedrinho agradece Felipe por treinar o Vasco após perda do pai e do irmão: ‘Não precisava’

Após o triunfo do Vasco por 2 a 0 sobre o Atlético, em São Januário, o presidente Pedrinho falou na entrevista coletiva e agradeceu ao técnico Felipe. Nesse sentido, o mandatário destacou que o interino assumiu a equipe mesmo em um momento difícil de sua vida, com as perdas do pai e do irmão.

Vale recordar que o irmão do ex-jogador, Alexandre, foi vítima de um infarto na madrugada anterior ao primeiro treino do técnico à frente da equipe. Já Seu Jorge, pai do comandante, morreu um mês antes.

“Quero fazer um agradecimento especial ao Felipe por ter aceito a responsabilidade desses três jogos num momento muito difícil da vida pessoal dele, onde ele perdeu o Seu Jorge e o Alexandre, o seu pai e o irmão. Seu Jorge muitas vezes foi um pai para mim”, disse.

“No dia do falecimento do irmão, o Felipe passou a madrugada toda agilizando o processo do enterro. Eu falei que ele não precisava dar treino, que poderia abrir mão dos três jogos porque é algo muito grave na questão familiar. E ele veio de manhã, deu o treino e depois foi para o enterro do irmão”, completou o presidente.





Interino se emociona

Durante a coletiva, Felipe se emocionou e destacou o seu amor pelo Vasco e que o clube necessitava dele neste momento de transição para garantir a vaga na Sul-Americana. Dessa forma, com a vitória, o Cruz-Maltino está de volta à competição continental em 2025.

“Fui nascido e criado aqui. Passei um mês muito ruim, perdi meu pai e meu irmão, mas… Eu sou Vasco, e tenho que ajudar o Vasco. Desculpa, gente (se emociona). O Vasco, nesse momento, precisou de mim. Independentemente da função, vou ajudar da melhor maneira possível. Com certeza, meu pai e meu irmão ficaram muito felizes com a minha atitude”, afirmou.

