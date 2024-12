Fluminense pode garantir permanência na primeira divisão diante do Cuiabá

Com a derrota do Criciúma para o Flamengo, o Fluminense tem chance de garantir a permanência na elite do futebol brasileiro nesta quinta-feira (5). Afinal, o Tricolor mede forças com o já rebaixado Cuiabá, às 20h (de Brasília), no Maracanã, que promete estar lotado.

Para afastar qualquer chance de queda, a equipe carioca terá que bater o Dourado e torcer por um tropeço do Red Bull Bragantino que visita o Athletico, no mesmo horário, em Curitiba.

Caso o Massa Bruta derrote o adversário, irá embolar ainda mais a parte de baixo da tabela restando uma rodada para o fim. No próximo final de semana, o Fluminense enfrenta o Palmeiras, que ainda sonha com o título, no Allianz Parque, enquanto o time de Bragança Paulista recebe o Criciúma, no Nabi Abi Chedid.

O Athletico, por sua vez, soma 42 pontos e ainda não está matematicamente salvo da degola. Um novo tropeço complicaria a vida do time de Lucho González, que visita o Atlético-MG. O Galo também ainda não está 100% salvo, visto que tem 44 pontos.

O técnico Mano Menezes terá o desafio de fazer com que o time conquiste os três pontos mesmo sem a presença de Paulo Henrique Ganso. Decisivo contra o Furacão, o meio-campista foi expulso após empurrão em Cannobio e desfalca o Tricolor.

Por fim, até o momento, mais de 55 mil torcedores já garantiram a presença no duelo decisivo com o Cuiabá. Vale lembrar que o clube fez uma promoção com ingressos a partir de R$ 5, algo semelhante ao que aconteceu nos confrontos com Fortaleza e Criciúma.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.